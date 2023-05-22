Белгородский губернатор Гладков ввел в регионе правовой режим КТО

В Белгородской области ввели режим контртеррористической операции (КТО), сообщил 22 мая губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он отметил, что режим введен для обеспечения безопасности местных жителей. При этом устанавливаются спецмеры и временные ограничения.

В частности, будет проверка документов, планируется временное отселение жителей с отдельных участков и отбуксировка транспортных средств, а также контроль за телефонными разговорами.

Кроме того, будет ограничено движение транспорта и передвижение пешеходов на улицах и дорогах, также будет осуществляться досмотр при въезде и выезде из региона.

Помимо этого разрешается использование в неотложных случаях транспорта жителей для госпитализации или преследования подозреваемых в терроризме.

22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. Гладков сообщил, что восемь местных жителей пострадали, погибших нет. Военнослужащие и силовики принимают все меры для ликвидации диверсантов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал целью диверсии под Белгородом отвлечение внимания от освобождения российскими силами Артемовска (украинское название — Бахмут). Он добавил, что Минобороны, ФСБ и погранслужба доложили президенту России Владимиру Путину о попытке прорыва в Белгородскую область украинских диверсантов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.