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Белгородский губернатор Гладков ввел в регионе правовой режим КТО

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В Белгородской области ввели режим контртеррористической операции (КТО), сообщил 22 мая губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он отметил, что режим введен для обеспечения безопасности местных жителей. При этом устанавливаются спецмеры и временные ограничения.

В частности, будет проверка документов, планируется временное отселение жителей с отдельных участков и отбуксировка транспортных средств, а также контроль за телефонными разговорами.

    Кроме того, будет ограничено движение транспорта и передвижение пешеходов на улицах и дорогах, также будет осуществляться досмотр при въезде и выезде из региона.

    Помимо этого разрешается использование в неотложных случаях транспорта жителей для госпитализации или преследования подозреваемых в терроризме.

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    22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. Гладков сообщил, что восемь местных жителей пострадали, погибших нет. Военнослужащие и силовики принимают все меры для ликвидации диверсантов.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал целью диверсии под Белгородом отвлечение внимания от освобождения российскими силами Артемовска (украинское название — Бахмут). Он добавил, что Минобороны, ФСБ и погранслужба доложили президенту России Владимиру Путину о попытке прорыва в Белгородскую область украинских диверсантов.

    Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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