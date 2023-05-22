Останки двух морских хищников старше 212 млн лет найдены на Эвересте

Специалисты из Института позвоночной палеонтологии и палеоантропологии Академии наук Китая обнаружили на территории Тибетского автономного района на Эвересте (Джомолунгме) окаменевшие останки двух особей древнего глубоководного хищника гималаязавра возрастом 215–212 млн лет. Об этом 22 мая сообщило агентство «Синьхуа».

Останки были найдены на высоте 4 тыс. м над уровнем моря, в 100 км от лагеря альпинистов. Окаменелости в результате движения тектонических плит были подняты со дна океана и оказались высоко в горах, отмечают специалисты..

Ученые рассказали, что морские хищники имели удлиненную пасть и острые зубы, их длина была около 10 м. Питались они в основном рыбой и беспозвоночными.

В настоящее время 170 ученых проводят исследование воды и экологической обстановки на Эвересте. Гора расположена на Цинхай-Тибетском нагорье, известном как «Крыша мира» и «Водонапорная башня Азии».

Экспедиция имеет большое значение для изучения воздействия изменения климата и окружающей среды в районе Эвереста на другие части мира.

В 2021 году сотрудники хранилища зародышевой плазмы диких растений из города Куньмин в Юго-Западном Китае завершили миссию по сбору семян растений на Эвересте. Все собранные семена поместили на вечное хранение, чтобы сохранить эти виды в условиях меняющегося климата.

Хранилище зародышевой плазмы диких растений в Куньмине создали в 2007 году. На этой базе работает множество генетиков.