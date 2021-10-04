Китайские ученые собрали генетический материал на Эвересте

Сотрудники Хранилища зародышевой плазмы диких растений из города Куньмин в Юго-Западном Китае завершили миссию по сбору семян растений на высочайшей горе мира Эвересте.

Ученые собрали генетический материал растений, растущих на высоте до 6605 метров над уровнем моря. Среди них самые значимые — семена резушника гималайского и соссюреи сушеницевидной.

Как сообщает «Газета.ру», ученые намерены поместить все собранные семена на вечное хранение, чтобы сохранить эти виды в условиях меняющегося климата.

Хранилище зародышевой плазмы диких растений в Куньмине было создано в 2007 году. Это стратегический запас семян для всех землян. Также на этой базе работают множество генетиков.

13 мая сообщалось, что горный проводник из Непала Мингма Тенджи Шерпа установил мировой рекорд, в течение 86 часов дважды поднявшись на высочайшую вершину мира Эверест высотой 8849 м.