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Китайские ученые собрали генетический материал на Эвересте

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Сотрудники Хранилища зародышевой плазмы диких растений из города Куньмин в Юго-Западном Китае завершили миссию по сбору семян растений на высочайшей горе мира Эвересте.

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Ученые собрали генетический материал растений, растущих на высоте до 6605 метров над уровнем моря. Среди них самые значимые — семена резушника гималайского и соссюреи сушеницевидной.

Как сообщает «Газета.ру», ученые намерены поместить все собранные семена на вечное хранение, чтобы сохранить эти виды в условиях меняющегося климата.

Хранилище зародышевой плазмы диких растений в Куньмине было создано в 2007 году. Это стратегический запас семян для всех землян. Также на этой базе работают множество генетиков.

13 мая сообщалось, что горный проводник из Непала Мингма Тенджи Шерпа установил мировой рекорд, в течение 86 часов дважды поднявшись на высочайшую вершину мира Эверест высотой 8849 м.

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