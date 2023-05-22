Суд взыскал с Siemens в пользу РЖД по 6 млн рублей в день за отказ поставлять «Сапсаны»

Арбитражный суд Москвы взыскал с Siemens Mobility судебную неустойку в размере более 6 млн рублей ежедневно за неисполнение решения суда, которым был признан незаконным отказ дочерней структуры немецкого концерна от исполнения договора на поставку 13 высокоскоростных электропоездов «Сапсан». Об этом 22 мая сообщило «РИА Новости».

Истцом по делу было ОАО «Российские железные дороги» (РЖД). Суд удовлетворил требования частично, РЖД просили взыскать неустойку в размере около 30 млн рублей в день.

В конце апреля девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение нижестоящего суда по иску РЖД к компании Siemens Mobility о передаче 13 поездов «Сапсан».

Жалоба Siemens Mobility на принятое 28 февраля решение Арбитражного суда Москвы была отклонена, после чего судебное решение вступило в законную силу.

Летом 2019 года Siemens Mobility и АО «Группа «Синара» обязались поставить РЖД 13 десятивагонных составов за €513,5 млн. Также было заключено соглашение на 30-летнее обслуживание поездов на сумму €583,1 млн.

Новые поезда планировали запустить на участках Москва – Санкт-Петербург и Москва – Нижний Новгород.

В октябре 2022 года Siemens Mobility уведомила партнера о расторжении договора в связи с введением западных санкций в отношении российских юридических лиц. Однако суд первой инстанции указал в решении, что санкционное законодательство на территории России не применимо.