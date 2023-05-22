В правительстве Тамбовской области произошли кадровые перестановки. Министром туризма назначили Ирину Чемерчеву, а департамент молодежной политики правительства области возглавил Михаил Романов. Информацию об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Как отмечает ИА «Абирег», ранее Ирина Чемерчева возглавляла Министерство туризма и молодежной политики, которое в мае преобразовали в Министерство туризма. До назначения в правительство она руководила управлением устойчивого развития и корпоративных коммуникаций в АО «Пигмент».

Чемерчева окончила Российскую академию музыки им. Гнесиных и Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина. Имеет опыт работы в сферах преподавания, госуправления, менеджмента и культура. Также является инициатором развития промышленного туризма в Тамбовской области.

О Михаиле Романове известно, что он окончил Мичуринский государственный аграрный университет по направлению «экономика» и почти пять лет работает в сфере молодежной политики. До своего назначения он трудился в качестве исполняющего обязанности замначальника управления молодёжной политики в министерстве туризма и молодёжной политики области, пишет «ОнлайнТамбов.Ру».

Департамент молодежной политики появился в структуре регионального правительства 2 мая по распоряжению главы Тамбовской области Максима Егорова. Сотрудники департамента будут курировать вопросы молодежной политики, патриотического воспитания и добровольчества.