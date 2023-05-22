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Карта спецоперации на Украине 22 мая

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 22 мая можно в материале «Известий».

Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на купянском направлении за сутки было уничтожено до 50 военных ВСУ, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

На краснолиманском направлении уничтожено до 55 боевиков, две ББМ, три автомобиля, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

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На донецком направлении ликвидировано до 270 боевиков, четыре ББМ, три автомобиля, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.

Также, по словам Конашенкова, на южнодонецком и запорожском направлениях потери противника составили более 150 военных ВСУ, два пикапа, а также две гаубицы Д-30.

На херсонском направлении за сутки уничтожено свыше 20 боевиков, четыре автомобиля, пушка «Гиацинт-Б», а также гаубица «Мста-Б».

Кроме того, был сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, 17 беспилотников ВСУ, а также пять снарядов РСЗО HIMARS.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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