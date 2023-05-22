Роберт Де Ниро впервые вышел в свет со своей избранницей

Роберт Де Ниро впервые вышел в свет со своей возлюбленной в Каннах. Актер появился на кинофестивале с Тиффани Чен — инструктором по боевым искусствам, передает телеканал «Известия». Ранее он тщательно скрывал ее от публики. Тайное стало явным после рождения дочери две недели назад. У Де Ниро это уже седьмой ребенок, а у Чен — первый. Звезда Голливуда познакомился с избранницей на съемках фильма «Стажер».

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