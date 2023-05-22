В Кремле заявили об отсутствии позиции по увеличению рабочей недели
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга 22 мая ответил на вопрос об увеличении рабочей недели россиян с пяти до шести дней.
«Нет, никакой позиции [в Кремле]», — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос «Известий».
Ранее в этот день Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» направила обращение к главе Минтруда Антону Котякову с запросом об увеличении рабочей недели, так как из-за санкций экономика нуждается в более эффективной поддержке.
Увеличение рабочей недели, по мнению авторов, поможет повысить прочность российской экономики в условиях современных вызовов и реализовать задачи, обозначенные президентом России Владимиром Путиным на 2023 год.