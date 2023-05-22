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Военный эксперт рассказал о характеристиках ракетного комплекса «Гермес»

Военный эксперт Крамник: главная особенность «Гермеса» — возросшая дальность применения
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Военный эксперт Илья Крамник 22 мая в беседе с «Известиями» рассказал о технических характеристиках многофункционального ракетного комплекса «Гермес».

Ранее в этот день в пресс-службе КБП (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») сообщили «РИА Новости», что в России продолжаются испытания нового многофункционального ракетного комплекса «Гермес» для поражения бронетехники, сооружений и летательных аппаратов.

Как отметил Крамник, ключевой характеристикой «Гермеса» является резко возросшая дальность применения.

«Кроме того, «Гермес» исходно задумывался как комплекс, который может с незначительной модификацией применяться и с обычных носителей, с вертолетов в первую очередь, и с наземных, а также с небольших кораблей и катеров, то есть это универсальное оружие, которым можно оснащать технику разных видов Вооруженных сил», — сказал он.

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В апреле Ракетные войска стратегического назначения РФ произвели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области. Целью мероприятия стала проверка перспективного боевого оснащения. Отмечалось, что испытания завершились успешно.

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