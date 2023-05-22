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Мать погибшего в Раменском ребенка рассказала об отсутствии предложений помощи

Мать погибшего при пожаре в Раменском ребенка рассказала, что родители других детей не предложили ей помощь
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Фото: СУ СК РФ по Московской области
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Мать погибшего при пожаре в Раменском 11-летнего школьника в понедельник, 22 мая, рассказала, что родители детей, которые были на месте трагедии, пока не связывались с ней и не предлагали свою помощь.

«Пока ничего не известно, следствие идет», — сказала женщина в беседе с телеканалом «Звезда».

Инцидент произошел 19 мая. По информации следствия, дети играли и решили закрыть в сарае своего товарища, заколотив дверь гвоздями. Через некоторое время постройка загорелась. Дети пытались вскрыть дверь самостоятельно, затем на помощь пришли прохожие. К моменту прибытия пожарных внутри сарая было найдено только обгоревшее тело ребенка.

Региональное отделение управления СК РФ в Telegram-канале опубликовало кадры с места гибели мальчика. У детей, которые закрыли мальчика в помещении, изъяли телефоны. С ними работают следователи. Возбуждено уголовное дело по факту случившегося, сообщает телеканал «360».

Знакомая семьи погибшего рассказала, что мальчик занимался спортом и был из благополучной семьи. Он регулярно получал награды за свои достижения.

21 мая «Известия» опубликовали кадры сарая до произошедшей трагедии.

На первом видеоролике показана пристройка, которая заперта на тяжелые металлические крепежи. Вокруг разбросан мусор. На втором замки снесены, дверь открыта, внутри сарая разбросаны вещи.

На кадрах видна разломанная беседка, которую, как рассказал очевидец инцидента в беседе с «Известиями», сломал один из подростков, которые часто проводят время на данном месте. Он же, по словам очевидцев, сломал замок сарая, в котором сгорел мальчик.

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