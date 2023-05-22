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Премьер Большого театра Савин рассказал о стрессовом «Сне в летнюю ночь» Ноймайера

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Фото: Катерина Новикова
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Премьер Большого театра заслуженный артист России Денис Савин за несколько дней до выступления в спектакле «Спартак», где он танцует Гладиатора, вспомнил одну из самых стрессовых для него партий в карьере.

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С хореографом Джоном Ноймайером Савин работал в «Анне Карениной» и «Сне в летнюю ночь». Но последний запомнился уровнем треволнений молодого танцора, который только пришел из училища и встал в кордебалет.

«Сон в летнюю ночь» случился, когда я еще совсем молодой был. Опыта в дуэте — ноль. Пришел из училища, встал в кордебалет. Ну какой там дуэт? Максимум — девочку за талию подержать. А кто танцевал хореографию Джона, тот прекрасно понимает, что это сложнейшие дуэты — и физически, и технически, топовый уровень», — признался артист.

Он добавил, что руководство театра дало три дня на подготовку — надо станцевать партию Лизандра, так как все три премьера не могут, а Савин — единственный, кто на репетициях был хотя бы несколько раз.

«Меня действительно выписывали на партию Лизандра. Но потом, естественно, я ушел в кордебалет и в партию мотыльков: мы там деревья двигали. За три дня нам с Аней Ребецкой надо было всё выучить и станцевать. Так что со «Сном в летнюю ночь» у меня связано ощущение сплошного стресса и бессонных ночей. Триггер какой-то. Толком даже не вспомню, какие от того балета эмоции получил, кроме желания просто выжить на сцене», — вспомнил Савин с улыбкой.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в понедельник, 22 мая, в 10:00

«Я ушел в кордебалет и в партию мотыльков — мы там деревья двигали»

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