Реклама
Прямой эфир
Мир
Три палестинца погибли после рейда ЦАХАЛ в лагерь беженцев Балата
Мир
В Боснии и Герцеговине согласились на переговоры о газопроводе для поставок из РФ
Мир
Антонов назвал одобрение США ударов по Крыму свидетельством незаинтересованности в мире
Мир
На Украине сообщили о повторных взрывах в Днепропетровске
Экономика
Зеленский сравнил Хиросиму с Артемовском на саммите G7
Мир
Bloomberg назвало изнуряющую жару причиной зависимости Азии от энергоресурсов РФ
Армия
«Известия» показали работу тяжелых снайперов группы Ярого в зоне СВО
Мир
Источник сообщил о переговорах Турции по снятию препятствий для оплаты продукции РФ
Экономика
ЕС не станет переподключать РСХБ к SWIFT до завершения конфликта на Украине
Мир
Президент Бразилии упрекнул Совбез ООН в невозможности разрешить украинский конфликт
Мир
В СБ ООН призвали к открытости в расследовании взрывов на «Северных потоках»
Общество
«Известия» показали схему получения фейковых больничных листов
Сюжет:

Швеция проинформировала РФ о ходе расследования взрывов на «Северных потоках‎»‎

0
Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Sauer
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стокгольм предоставил России данные о расследовании взрывов на газопроводах «‎Северный поток»‎. Об этом «‎Известиям»‎ заявили в пресс-службе МИД Швеции. Там уточнили: прокуратура и служба безопасности страны ведут предварительное расследование саботажа против газопровода.

Газ и навсегда: журналист обвинил США во взрывах на «Северных потоках»
Сподвигнет ли статья американского публициста обнародовать результаты расследований Швецию, Данию и ФРГ

«Информация на предварительном этапе следствия засекречена. Российские власти были проинформированы о событиях, связанных с инцидентами, в том числе о расследованиях, и мы ответили на их запросы», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Стокгольм ответил формальной отпиской на просьбу РФ предоставить данные расследования.

26 сентября 2022 года в районе датского острова Борнхольм в Балтийском море были взорваны три из четырех ниток газопровода «‎Северный поток»‎, по которому российский газ поступал в Германию. В октябре ФРГ, Швеция и Дания запустили три национальных расследования инцидента. Изначально страны планировали создать совместную группу для изучения обстоятельств взрыва, однако позже от этой идеи отказались.

Россия по линии МИД, ФСБ и Генпрокуратуры неоднократно просила власти трех стран предоставить ей доступ к материалам расследований. Однако по состоянию на середину мая ни одна из трех стран так и не допустила до расследования представителей России.

6 апреля представители прокуратуры Швеции сообщили, что обнаружили следы взрывчатых веществ на нескольких исследованных объектах, но их тип пока не разглашается. В прокуратуре уточнили: будет «трудно» подтвердить, кто стоял за взрывами на «Северных потоках».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Страны и дела: ФРГ не предоставляет данные расследований взрывов на СП

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023