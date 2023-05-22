Швеция проинформировала РФ о ходе расследования взрывов на «Северных потоках‎»‎

Стокгольм предоставил России данные о расследовании взрывов на газопроводах «‎Северный поток»‎. Об этом «‎Известиям»‎ заявили в пресс-службе МИД Швеции. Там уточнили: прокуратура и служба безопасности страны ведут предварительное расследование саботажа против газопровода.

«Информация на предварительном этапе следствия засекречена. Российские власти были проинформированы о событиях, связанных с инцидентами, в том числе о расследованиях, и мы ответили на их запросы», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Стокгольм ответил формальной отпиской на просьбу РФ предоставить данные расследования.

26 сентября 2022 года в районе датского острова Борнхольм в Балтийском море были взорваны три из четырех ниток газопровода «‎Северный поток»‎, по которому российский газ поступал в Германию. В октябре ФРГ, Швеция и Дания запустили три национальных расследования инцидента. Изначально страны планировали создать совместную группу для изучения обстоятельств взрыва, однако позже от этой идеи отказались.

Россия по линии МИД, ФСБ и Генпрокуратуры неоднократно просила власти трех стран предоставить ей доступ к материалам расследований. Однако по состоянию на середину мая ни одна из трех стран так и не допустила до расследования представителей России.

6 апреля представители прокуратуры Швеции сообщили, что обнаружили следы взрывчатых веществ на нескольких исследованных объектах, но их тип пока не разглашается. В прокуратуре уточнили: будет «трудно» подтвердить, кто стоял за взрывами на «Северных потоках».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Страны и дела: ФРГ не предоставляет данные расследований взрывов на СП