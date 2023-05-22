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В СБ ООН призвали к открытости в расследовании взрывов на «Северных потоках»
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В СБ ООН призвали к открытости в расследовании взрывов на «Северных потоках»

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Фото: TASS/Zuma
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Члены Совбеза ООН призвали Данию, Швецию и Германию быть транспарентными в расследовании взрывов на газопроводах, сообщил «Известиям» первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Дипломат уточнил, что Россия «‎взвешивает дальнейшие шаги и внимательно следит за тем, как повлияют итоги обсуждения этой темы в Совбезе на ход расследований Дании, Швеции и Германии».

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«В ходе заседаний многие члены СБ призывали их быть более транспарентными и не затягивать работу», — пояснил Полянский.

По его словам, пока не просматривается сценарий, что ЕС и Россия смогут договориться о совместном расследовании, так как «Евросоюз не самостоятелен в своих решениях‎»‎. При этом Полянский подчеркнул: структуры ООН не могут быть вовлечены в расследование инцидента без санкции СБ.

26 сентября 2022 года в Балтийском море были взорваны нитки газопровода «‎Северный поток»‎. В октябре ФРГ, Швеция и Дания запустили три национальных расследования инцидента. Изначально страны планировали создать совместную группу для изучения обстоятельств взрыва, однако позже от этой идеи отказались.

В марте Москва совместно с КНР предложила запустить независимое международное расследование инцидента на площадке Совбеза ООН. Однако в конце того же месяца СБ отклонил это предложение. Резолюцию поддержали Россия, Китай и Бразилия, а США, Великобритания, Франция и другие страны предпочли воздержаться.

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Страны и дела: ФРГ не предоставляет данные расследований взрывов на СП

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