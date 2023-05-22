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В Якутске при пожаре в жилом доме погибли четыре человека

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Фото: соцсети
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В Якутске при пожаре в двухэтажном жилом доме погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Саха 21 мая.

Возгорание произошло по адресу: Пионерская, 33.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела квартира на первом этаже. Огнем повреждено две квартиры на общей площади 50 кв. м. На месте пожара обнаружены четыре погибших, личности устанавливаются», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Жильцы самостоятельно покинули здание до приезда экстренных служб. К тушению пожара привлекались 71 человек и 17 единиц техники.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Ранее этим же днем ребенок и трое взрослых погибли в результате пожара в Пермском крае. Деревянный жилой дом загорелся в селе Фоки на улице Красная.

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