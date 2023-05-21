Ребенок и трое взрослых погибли в результате пожара в Пермском крае. Об этом в воскресенье, 21 мая, рассказал источник «Известий».

Деревянный жилой дом загорелся в селе Фоки на улице Красная.

Пожарные, прибывшие на место, нашли в доме тела четырех человек.

Причина возгорания и другие подробности случившегося устанавливаются.

Ранее в этот день стало известно, что в поселке Ертарском Свердловской области погиб трехлетний мальчик Степа, пропавший 19 мая во время пожара в частном доме. Тело ребенка нашли пожарные во время разборов завалов. Степа провалился ниже уровня пола, поэтому его долго не могли найти.