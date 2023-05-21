Полиция начала проверку конфликта между москвичами на Никольской улице

Полиция проводит проверку по факту конфликта, произошедшего между москвичами на Никольской улице. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщила пресс-служба главного управления МВД по Москве.

Как пишет k-pop-группа GeneSIS life в своем Telegram-канале, оператор коллектива снимал танцевальный видеоролик, когда к нему подошли неизвестные, разбили камеру, а затем скрылись с места происшествия. После этого мужчина написал заявление в правоохранительные органы.

Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося. После проверки будет принято решение о возбуждении дела по факту инцидента.

Ранее, 17 мая, в Москве таксист разбил iPhone пассажирки. Источник «Известий» рассказал, что в процессе поездки водитель начал грубить девушке. В ответ на его грубость в конце поездки москвичка отказалась платить. Во время разговора она держала в руках iPhone, который таксист у нее выхватил и бросил на асфальт, а затем уехал.