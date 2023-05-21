Плохая видимость из-за задымления привела к ДТП в Свердловской области

В Свердловской области произошло массовое ДТП, один человек погиб. На трассе столкнулось более девяти машин, восемь человек пострадали. Причина аварии — плохая видимость из-за задымления от пожаров, сообщает телеканал «Известия». Как ранее сообщили в управлении МЧС, сейчас в Свердловской области действуют 32 возгорания, в тушении помогает авиация.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.