Реклама
Прямой эфир
Мир
Киев сообщил о выделении Японией Украине помощи на сумму в $7,6 млрд
Спорт
«Спартак» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Общество
В пресс-службе Прилепина рассказали о состоянии писателя
Мир
Захарова назвала США «королевством кривых зеркал» после слов Байдена о дефолте
Мир
Экоактивисты вылили черную краску в фонтан Треви в Риме
Спорт
«Крылья Советов» обыграли «Урал» в домашнем матче в рамках РПЛ
Общество
Заслуженный артист России Евгений Лукошков умер на 66-м году жизни
Мир
Байден не ожидает участия F-16 в возможном наступлении ВСУ
Мир
МИД РФ назвал санкции Запада причиной кризиса продовольствия в мире
Общество
СК РФ заочно предъявил обвинения прокурору и судье МУС
Мир
В МИД РФ назвали антироссийские пассажи итогом саммита G7
Мир
Зеленский попросил США о гарантиях безопасности для Украины до вступления в НАТО
Спорт
Циципас просил свою маму уйти с матча с Медведевым

Плохая видимость из-за задымления привела к ДТП в Свердловской области

0
Выделить главное
вкл
выкл

В Свердловской области произошло массовое ДТП, один человек погиб. На трассе столкнулось более девяти машин, восемь человек пострадали. Причина аварии — плохая видимость из-за задымления от пожаров, сообщает телеканал «Известия». Как ранее сообщили в управлении МЧС, сейчас в Свердловской области действуют 32 возгорания, в тушении помогает авиация.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023