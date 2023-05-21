В Подмосковье мальчик сгорел в сарае из-за шутки детей

В подмосковном Раменском 11-летний мальчик заживо сгорел в сарае, в котором его заперли подростки. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщили в главном следственном управлении СК РФ по региону.

Инцидент произошел 19 мая. По информации следствия, дети играли и поссорились, а затем решили закрыть в сарае своего товарища, заколотив дверь гвоздями. Через некоторое время постройка загорелась.

По предварительным данным экспертов, возгорание произошло внутри помещения. Дети не смогли открыть дверь самостоятельно. Прохожие начали им помогать. К моменту прибытия пожарных внутри сарая было найдено только обгоревшее тело мальчика.

Очевидец Максим рассказал «Известиям» о том, как пытался спасти ребенка.

Мужчина живет недалеко от места инцидента. По возвращении домой они с женой увидели, как горит сарай, и подошли к нему. Бегающие рядом дети рассказали супругам, что внутри находится мальчик.

Сначала местный житель сломал лопатой щеколду на двери сарая, а затем принялся ломать и саму постройку. Другие очевидцы вызвали пожарных и скорую помощь.

«Пришел сосед, вдвоем начали ломать постройку. Когда мы ее сломали, там уже было поздно. Видно, что до нас сарай горел уже долго. И мы чисто физически не смогли его спасти. Тело там уже обгорело», — добавил Максим.

Региональное отделение управления СК РФ в Telegram-канале опубликовало кадры с места гибели мальчика. Отмечается, что криминалисты и сотрудники МЧС уже осмотрели место инцидента, изъяли пожарный мусор и назначили экспертизы для установления обстоятельств произошедшего. У детей, которые закрыли мальчика в помещении, изъяли телефоны. С ними работают следователи.

Возбуждено уголовное дело по факту случившегося.

Ранее в этот день стало известно, что в поселке Ертарском Свердловской области погиб трехлетний мальчик Степа, пропавший 19 мая во время пожара в частном доме. Тело ребенка нашли пожарные во время разборов завалов. Степа провалился ниже уровня пола, поэтому его долго не могли найти.