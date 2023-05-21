Задымление произошло в подвале больницы на юго-западе Москвы

В подвале больницы на юго-западе Москвы произошло задымление на площади 0,2 кв. м, эвакуацию не объявляли. Об этом 21 мая сообщили в столичном главке МЧС.

Инцидент произошел в здании Центральной клинической больницы Российской академии наук (ЦКБ РАН) по адресу: Литовский бульвар, д. 1а.

В подвале медучреждения начал тлеть матрас. Его потушили до прибытия пожарных. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее, 6 апреля, из Ивановской областной клинической больницы были эвакуированы 24 человека из-за возгорания в палате на седьмом этаже медучреждения. Погибших и пострадавших не было.