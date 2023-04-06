Более 20 человек эвакуировали из областной больницы в Иваново из-за пожара в палате
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- Более 20 человек эвакуировали из областной больницы в Иваново из-за пожара в палате
После возгорания в палате на седьмом этаже Ивановской областной клинической больницы эвакуировали 24 человека, рассказали 6 апреля в пресс-службе регионального управления МЧС.
«Из здания эвакуировали 24 человека. В 20:30 мск пожар был ликвидирован на площади 2 кв. м. Погибших и пострадавших нет», — сказано в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Уточняется, что к ликвидации пожара привлекались 17 единиц техники и 61 человек.
Ранее в этот день в селе Удское Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края сгорела единственная школа. По данным регионального МЧС, пожар произошел в одноэтажной деревянной школе. Здание 1956 года постройки сгорело полностью.