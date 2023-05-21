В Сальвадоре во время давки на футбольном стадионе погибли 12 человек

12 человек погибли в давке на футбольном стадионе в Сальвадоре, об этом сообщила национальная полиция. Среди фанатов есть пострадавшие, двое из них отправлены в больницу в критическом состоянии. Трагедия произошла во время игры команд «Альянса» и «ФАС», передает телеканал «Известия». Давку спровоцировали фанаты, которые пытались попасть на трибуны. Матч был остановлен.

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