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В Петергофе прошел праздник в честь открытия сезона фонтанов

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В Петергофе начался сезон фонтанов. В этом году мероприятие получило название «Как читать Петергоф». Праздник посвятили 300-летию первого показа резиденции императором Петром I иностранным послам. На празднике выступили солисты Мариинского театра и других театров Санкт-Петербурга, передает телеканал «Известия». Историю Петергофа показали в музыкальном представлении.

«Наша творческая задумка — чтобы наши гости посмотрели на Петергоф несколько с другой стороны. Все привыкли сюда приезжать, любоваться и из впечатлений оставлять только легкое «ах». «Ах, как красиво». А на самом деле здесь скрыт большой смысл. По замыслу Петра Великого, Петергоф — это то место, где нужно увидеть, понять, осознать и знать, что такое Россия. И вот наше представление — это попытка дать манки какие-то нашему зрителю, чтобы впредь они, уже находясь здесь, смотрели внимательнее и понимали, что же задумал Петр, куда хотел двинуть нашу страну, и следовать за его мыслью», — рассказал режиссер праздника Дмитрий Соколов.

«Очень красивое шоу было, эффектное, окунулись в историю, всё представление было просто невероятно крутое, очень понравилось», — отметила жительница Санкт-Петербурга Мария Петрик.

Летом после реставрации откроется павильон «Эрмитаж». Работы в парке в Ораниенбауме завершатся уже в этом году. В 2024 откроется полностью обновленный Верхний сад.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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