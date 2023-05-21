Премьер Италии отменила визит в Казахстан из-за наводнения на родине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отменила государственный визит в Астану в связи с наводнениями в регионе Эмилия-Романья. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Визит должен был начаться 22 мая.

Как уточняет агентство Ansa, Мелони решила досрочно вернуться из Хиросимы, где принимала участие в саммите G7. Государственный самолет с итальянским премьером на борту 21 мая совершит недолгую остановку в Казахстане, после чего продолжит полет.

Политик прибудет в Италию около 13:00 мск воскресенья. Предполагается, что самолет с ней приземлиться в Эмилии-Романье.

Наводнение в данном регионе затронуло около ста муниципалитетов, оно признано крупнейшим за последние 100 лет. Более 36 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Пострадали 14 человек, погибли более десяти. Власти перекрыли 500 дорог, зарегистрировано более 300 оползней.

Ранее, 20 мая, итальянская страховая компания Unipol Gruppo SpA заявила, что приобрела терминалы Starlink у компании SpaceX Илона Маска, чтобы помочь в спасательных операциях пострадавшим от наводнения.

Причиной неблагоприятных погодных условий стал разлив рек и ручьев в регионе. Это спровоцировало сотни оползней. По словам синоптиков, ливни не прекратятся в ближайшие дни.