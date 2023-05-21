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SpaceX продала терминалы Starlink для помощи пострадавшим от наводнения в Италии

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Итальянская страховая компания Unipol Gruppo SpA заявила, что приобрела терминалы Starlink у компании SpaceX Илона Маска, чтобы помочь в спасательных операциях пострадавшим от наводнения районам страны, сообщило Bloomberg 20 мая.

«Терминалы, которые предоставляют сервис, передаваемый со спутников, помогут спасателям и поставщикам основных услуг, а также жертвам наводнения получить доступ к интернету. SpaceX настроит некоторые из своих спутников, чтобы сконцентрироваться на пострадавшей зоне», — пишет агентство.

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Крупнейшее за 100 лет наводнение в северном регионе Эмилия-Романья унесло жизни более десятка человек и привело к эвакуации около 10 тыс. граждан на прошлой неделе. Спасатели работают над тем, чтобы добраться до десятков деревень и ферм, отрезанных наводнением, при этом около 20 тыс. человек остались без электричества.

Причиной неблагоприятных погодных условий стал разлив рек и ручьев в регионе. Это спровоцировало сотни оползней. По словам синоптиков, ливни не прекратятся в ближайшие дни.

17 мая из-за непогоды «Формула-1» перенесла Гран-при Эмилии-Романьи. Этап Гран-при «Формулы-1» в Италии был запланирован с 19 по 21 мая на автодроме Энцо и Дино Феррари.

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