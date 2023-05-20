Истребитель F-18 разбился на авиабазе в Испании

Истребитель F-18 разбился на испанской авиабазе в Сарагосе. Пилот успел катапультироваться, сообщает в субботу, 20 мая, Би-би-си.

«Самолет упал в пределах периметра базы. <...> Пилот разбившегося F-18 уже находится в больнице, его жизни ничего не угрожает», — говорится в Twitter телеканала.

Инцидент произошел утром. Причины случившегося не приводятся.

Очевидцы опубликовали кадры крушения самолета. На них видно, как потерявшее высоту судно стремительно падает вниз. После этого раздается взрыв и на месте образуется большой огненный шар.

В прошлом месяце военный вертолет UH-60JA разбился в Японии. Инцидент произошел 6 апреля в районе южного острова Мияко. Позднее были обнаружены пять тел, предположительно, членов экипажа. Всего на борту находилось 10 человек, в том числе японские военные высокого ранга.