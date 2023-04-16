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В Японии обнаружили тела пяти членов экипажа разбившегося военного вертолета

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Фото: Japan Ground Self-Defense Force
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В Японии, в районе южного острова Мияко, были обнаружены пять тел, предположительно, членов экипажа военного вертолета UH-60JA. Об этом сообщает агентство Kyodo в воскресенье, 16 апреля.

Также поисковая группа обнаружила каркас воздушного судна.

Агентство уточняет, что информация о том, что тела относятся именно к этому инциденту, пока не подтверждена.

6 апреля вертолет отправлялся на патрулирование территории, начиная полет с Мияко. Продолжительность должна была составить один час. Однако спустя время самолет пропал с радаров. На борту находилось 10 человек, в том числе военные высокого ранга. Погиб генерал-лейтенант Юичи Сакамото, командир 8-й дивизии GSDF.

На данный момент обстоятельства крушения до сих пор не установлены.

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Ранее, 30 марта, девять военнослужащих США погибли в результате столкновения вертолетов в штате Кентукки в округе Тригг. Уточняется, что военные летели на двух вертолетах HH60 Blackhawk во время обычной учебной миссии, когда произошел инцидент.

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