Экс-разведчик США Скот Риттер прилетел в Россию

Американский военный эксперт, журналист и бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер прибыл в субботу, 20 мая, в столицу Чеченской Республики — город Грозный. «Известия» демонстрируют кадры с места событий.

Риттер провел досуг в аэротрубе, а также произвел выстрелы из различного вооружения на полигоне.

Наряду с этим в Грозном прошла презентация книги бывшего офицера разведки «Гонка разоружения». В ней журналист рассказывает об истинном отношении американского правительства к разоружению и контролю ядерного оружия, а также делится воспоминаниями о работе инспекторов из Соединенные Штатов на Воткинском заводе и своих впечатлениях о СССР.

Скотт Риттер, известный своей критикой в адрес руководства США и НАТО, является бывшим американским морпехом-разведчиком и инспектором ООН по вооружениям в Ираке (1991–1998). Также был ведущим аналитиком сил быстрого развертывания морской пехоты по вопросам советской операции в Афганистане и ирано-иракской войны.

Ранее, 10 мая, презентация книги «Гонка разоружения» прошла в Московском доме книги. Риттер рассказал, что при написании рассматривал книгу как историческое произведение. Он хотел осветить наиболее важные моменты своей жизни и наиболее важные этапы современной истории.