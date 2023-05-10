В Москве прошла презентация книги Скотта Риттера «Гонка разоружения»

В Московском доме книги прошла презентация книги «Гонка разоружения» американского военного эксперта, экс-офицера разведки Корпуса моской пехоты США и бывшего инспектора ООН по оружию Скотта Риттера.

«Гонка разоружения» — книга, повествующая об истории заключения и исполнения сторонами обязательств по Договору о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) в конце 1980-х годов.

Риттер, известный своей критикой в адрес руководства США и НАТО, рассказывает об отношении американского правительства к вопросам разоружения и контроля ядерного оружия, вспоминает, как работал инспектором от США на Воткинском заводе, рассказывает о жизни американцев в Удмуртии и о своих впечатлениях об СССР.

«Я рассматривал эту книгу как историческое произведение. На самом деле я хотел осветить наиболее важные моменты своей жизни и наиболее важные этапы современной истории. Я начал писать ее в 2019 году и закончил в 2022-м, когда ситуация в мире изменилась. Я рассказываю о том, что и как мы делали, какой путь мы прошли. И сегодня книга дает нам надежду и пример того, что мы преодолели сложную ситуацию в отношениях России и США, а значит, есть надежда, что мы преодолеем и эту», — сказал Риттер в ходе презентации.

Риттер подчеркнул, что во время разработки документа администрация президента США Рональда Рейгана серьезно относилась к его подготовке и исполнению. По мнению американского эксперта, если бы у власти остался Рейган, отношения между СССР и США были бы улучшены, однако Джордж Буш-ст. не считал, что с СССР «необходимо дружить».

Американский военный эксперт отметил, что именно США первыми начали проводить испытания запрещенного оружия, но обвинили в этом Москву. Это, по его мнению, указывает, что США заранее готовились к разрыву договора.

ДРСМД был подписан в 1987 году генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. По нему стороны обязались уничтожить все баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и малой (от 500 до 1 тыс. км) дальности. Крылатые ракеты воздушного и морского базирования не затрагивались договором.

С 2014 года США обвиняли Москву в нарушении ДРСМД, РФ опровергала подобные заявления. В 2019 году США заявили о выходе из Договора, вслед за Вашингтоном аналогичное решение приняла Россия.