Мужчина открыл стрельбу в ресторане в центре Санкт-Петербурга

Посетитель одного из ресторанов Санкт-Петербурга открыл стрельбу по гостю заведения, возбуждено уголовное дело. Об этом 20 мая сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по городу.

Уточняется, что инцидент произошел 19 мая в Петроградском районе. Словесная перепалка между мужчинами переросла в стрельбу. Один из мужчин два раза выстрелил в другого.

Потерпевший госпитализирован в тяжелом состоянии, подчеркнули в СК

«ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222, , ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Незаконный оборот оружия, покушение на убийство»)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным «Известий», причиной конфликта мужчин стала купля-продажа машины. Раненого петербуржца на скамейке заметили очевидцы. Они и вызвали на место экстренные службы.

В настоящее время стражи порядка ведут работу по задержанию стрелявшего.

В середине апреля в Ставрополе расстреляли автомобиль Lada Vesta на парковке ресторана итальянской кухни «Патио Верона», погиб мужчина. С места стрельбы уехали Lada Vesta, Lada Kalina и Renault Logan.