Украинские военные грабили вещи, оставленные жителями Артемовска (украинское название — Бахмут) Донецкой Народной Республики (ДНР), вывозя электронику и бытовую технику машинами. Об этом 20 мая сообщили жители города.

Как рассказала местная жительница по имени Мария, мародеры забирались в чужие квартиры после обстрелов ракетами жилых домов.

«Перед этим был прилет под наш подъезд. На ступеньки подъезда. Это очень сильная волна, и хиленькие двери вылетают сразу. В течение пары часов приходят военные и просто лазают по квартирам», — сказала она «РИА Новости».

По словам женщины, боевики не стеснялись никого.

Когда ее муж решил вернуться из подвала в квартиру, чтобы принести вещи, то встретил украинского военного, выносившего предметы из их квартиры. Среди вещей была женская кофта.

«Он (муж) говорит: «Куда ты несешь? Это мое! Отдай!» (Солдат отвечает): «Покойникам это не надо!» — поделилась женщина.

Также она рассказала, что жильцы дома нашли место, где националисты складывали похищенную из домов жителей электронику. Телефоны лежали просто на полу.

«70–80 точно, и также стояли стопками ноуты. То есть, понятное дело, это повскрывали квартиры и понаворовали. Мы видели и вэсэушников, и энгэушников (Национальная гвардия Украины. — Ред.), и трошников (территориальная оборона. — Ред.) — никто ничего не стеснялся», — заключила Мария.

В конце марта российские военные рассказали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отступлении вывозили грузовиками вино из Артемовска, бросая при этом боеприпасы. Местные жители поделились, что украинские боевики отбирали у них всё, что могли, устраивая из их жилищ свои опорные пункты.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.