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Следователи возбудили уголовное дело после гибели девочек на железнодорожных путях

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Фото: Vk.com/Бутово Щербинка Сосенское
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Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух девочек на станции Щербинка в Новой Москве. Об этом сообщает Западное межрегиональные следственное управления на транспорте СК РФ 20 мая.

«По предварительным данным установлено, что 19 мая 2023 года примерно в 19:57 вблизи станции Щербинка поездом № 6369 сообщением «Царицыно – Львовская» смертельно травмированы двое несовершеннолетних», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Накануне, 19 мая, источник «Известий» сообщил, что две 15-летние девочки ожидали прохода грузового поезда на пешеходном переходе, когда их задел проезжавший мимо электропоезд.

Полученные ими травмы оказались несовместимыми с жизнью, прибывшие на место врачи ничем не могли помочь. Девочки погибли.

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