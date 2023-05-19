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Поезд сбил двух человек на станции Щербинка в Новой Москве

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Фото: агентство городских новостей «Москва»
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Поезд сбил двух человек на станции Щербинка в Новой Москве. Об этом сообщает источник «Известий» в пятницу, 19 мая.

По данным собеседника, две 15-летние девочки ожидали прохода грузового поезда на пешеходном переходе, когда их задел проезжавший мимо электропоезд.

От полученных травм они скончались.

Ранее, 29 апреля, пьяного мужчину сбил поезд на станции «Новокузнецкая» Московского метрополитена. Пассажир в состоянии алкогольного опьянения ушел в туннель, в результате чего попал под поезд и скончался от полученных травм.

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