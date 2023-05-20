Рэпер Рич прокомментировал запрет на пронесение флага РФ на концерте Schokk

Ситуация с рэпером Schokk на концерте в московском клубе, где охрана не хотела его пускать с флагом России, требует огласки и выведения в разряд общественного мнения. О всецелой поддержке исполнителя в субботу, 20 мая, заявил в беседе с «Известиями» рэпер Ричард Семашков, известный под псевдонимом Рич.

«К сожалению, для меня это неудивительно, потому что, когда я давал концерт в [клубе] «16 тонн», и там тоже были флаги и Новороссии, и России, после меня в этот клуб больше не пускают. Я прекрасно понимаю ситуацию, в которую попал Schokk, и всецело его поддерживаю», — поделился Рич.

Он отметил, что Schokk в очередной раз вскрыл этот «гнойник», и это «хорошо и правильно». По мнению Семашкова, надо предавать огласке подобные ситуации и бороться с капиталистической системой в сфере индустрии, которая «выступает против».

«Надо это выводить в разряд общественного мнения, поднимать эти вопросы», — подчеркнул рэпер.

Ранее, 19 мая, в Сети появились кадры с концерта рэпера Schokk в клубе «Флакон» в Москве. На сцене исполнитель рассказал, что охрана заведения не пустила его в здание с российским флагом, поэтому триколор пришлось проносить тайно. Он попросил распространить эту информацию и добавил, что, если человек хочет быть «нейтральным», ему стоит уехать из России.