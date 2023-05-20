Картографический сервис 2ГИС стал недоступен в Google Play. Об этом сообщила пресс-служба компании 20 мая.

«2ГИС стал недоступен в Google Play, но ранее установленные приложения 2ГИС на Android продолжают работать — данные будут обновляться ежедневно, как и прежде, в приложении можно устанавливать любые города», — говорится в публикации в Telegram–канале.

Указывается, что версию приложения для Android можно бесплатно скачать с сайта 2ГИС в других магазинах приложений: Huawei App Gallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi Getapp, NashStore, RuMarket, RuStore.

Ранее, 2 марта, стало известно, что приложения ряда российских банков перестали быть доступны в AppStore. В их числе — «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный», «Приморье», «Тинькофф».

28 сентября Роскомнадзор потребовал объяснений после удаления из AppStore ряда российских приложений. Согласно заявлению ведомства, такие дискриминационные ограничения нарушают права российских интернет-пользователей на свободное получение информации и общение, а также являются недопустимыми.