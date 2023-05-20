Грузовик столкнулся с внедорожником и опрокинулся на машину ГИБДД в Ленобласти

На трассе «Кола» в Ленинградской области водитель груженой фуры не справился с управлением и устроил массовое ДТП. Видео, зафиксировавшее момент аварии, опубликовало сообщество «Дорожный инспектор» в пятницу, 19 мая, в социальной сети «ВКонтакте».

Автомобиль ехал с перегрузом. На перекрестке во время поворота водитель большегруза не справился с управлением, снес внедорожник и опрокинулся на патрульную машину ГИБДД.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Детали случившегося выясняются.

Ранее в тот же день в Альшеевском районе Башкирии в результате столкновения легковушки с «газелью» погибли оба водителя, еще один человек пострадал. По предварительным данным, водитель кроссовера мог уснуть за рулем.