Двое мужчин погибли при столкновении легковушки с «Газелью» в Башкирии
В Альшеевском районе Башкирии в результате столкновения легковушки с «Газелью» погибли два человека, еще один пострадал. Об этом сообщает глава республиканской ГИБДД Владимир Севастьянов.
Авария произошла 19 мая около полудня на 73-м км автодороги Уфа – Чишмы – Киргиз-Мияки. Столкнулись легковой кроссовер и «Газель».
Оба водителя в результате ДТП погибли. Также пострадал пассажир «Газели».
По предварительным данным, водитель кроссовера мог уснуть за рулем. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Как уточняет «МедиаКорСеть», «Газель» после столкновения вылетела с дороги в кювет и загорелась. Ее тушили прибывшие сотрудники МЧС.