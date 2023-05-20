Грузинский политик допустил возможность введения Тбилиси санкций против РФ

Официальный Тбилиси может присоединиться к санкционной политике против России, если такое решение будет способствовать сохранению власти в руках правящей «Грузинской мечты», заявил в интервью «Известиям» экс-депутат грузинского парламента Георгий Ломия.

«Если введение санкций поможет «Грузинской мечте» остаться у власти, они введут эти санкции. То, что ограничения не были введены и не был открыт «второй фронт», к чему призывали некоторые украинские политики, «Грузинская мечта» позиционирует как стойкость и благо, которого она достигла. На самом деле, тут просто совпали интересы партии власти и Грузии», — сказал Ломия.

Несмотря на призывы украинских и европейских политиков ввести санкции против России Тбилиси избегает принятия такого решения, обосновывая это экономическими интересами Грузии.

Свою позицию грузинское руководство не меняет с самого начала российской специальной военной операции на Украине. Об этом премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил 25 февраля 2022 года.

Украинский лидер Владимир Зеленский после этого отозвал своего посла из Тбилиси «за ненормальную позицию» грузинских властей в вопросе санкционной политики.

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