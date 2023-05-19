Психотерапевт назвал оптимальное количество дней отпуска для восстановления

Врач-психотерапевт АО «Медицина» Михаил Кумов рассказал «Газете.Ru» 19 мая о качественном отдыхе.

«Оптимальная продолжительность отпуска для восстановления психики — 21–28 дней. Меньшее количество дней не способно обеспечить полноценный отдых, так как человек не успевает переключиться на расслабление, а затем плавно вернуться к работе», — подчеркнул он.

Специалист посоветовал планировать отпуск заблаговременно во избежание стрессовых ситуаций на фоне покупки билетов, бронирования отеля и так далее. Кумов добавил, что деятельность человека влияет на вид отдыха.

«Если он занят физическим трудом, ему нужно дать себе возможность спокойного размеренного отдыха, просто полежать, выспаться. Если же человек занят умственным трудом и испытывает постоянный стресс на работе, то ему желательно переключиться на активный отдых, путешествия и обязательно выключиться из рабочих процессов, занять голову мыслями, далекими от работы», — заявил доктор.

Кумов отметил, что в отпуске важно не заниматься работой.

«В противном случае вы не сможете в полной мере снять напряжение, а постоянное напряжение вредит психике», — сказал специалист.

В августе 2022 года психолог, врач-эндокринолог Антон Поляков порекомендовал отдыхать 28 календарных дней, потому что в первую неделю отпуска человек может испытывать стресс — его организм только начинает привыкать к отдыху и отвыкать от работы. На второй неделе человек расслабляется, а на третьей уже начинает накапливать так называемый запас прочности.