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Руководители бизнеса назвали специальности «без права на ошибку»

Бухгалтеры, юристы и финансисты вошли в топ сотрудников «без права на ошибку»
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Фото: ТАСС/Александр Колбасов
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Руководители малого и среднего бизнеса рассказали, каким специалистам нельзя совершать ошибки и нарушать сроки работ. В топ-3 сотрудников «без права на ошибку» вошли финансисты и бухгалтеры (40%), юристы (25%) и специалисты коммерческих служб (20%). Такие данные следуют из результатов исследования «Контур.Экстерн», которые имеются в распоряжении «Известий».

Абсолютное большинство опрошенных руководителей (87%) пунктуальны и ждут четкого соблюдения сроков от сотрудников, партнеров и коллег. Каждый четвертый респондент (27%) готов уволить подчиненного за систематические опоздания. Большинство опрошенных (41%) также не станут терпеть партнеров и подрядчиков, срывающих сроки. Только 13% готовы смириться с непунктуальностью клиентов.

Чаще всего предприниматели сталкиваются со стрессом во время сдачи крупного проекта (24%), в периоды отправки отчетности (16%) и в ожидании результатов тендера (13%).

Самыми болезненными для бизнеса нарушениями дедлайнов предприниматели назвали опоздание руководителя на встречу с клиентом (26%), несвоевременную отправку бухгалтером отчетности в госорганы (18%), нарушение подрядчиком сроков выполнения работ или поставок товара (15%).

Участники исследования рассказали также о своем отношении к обязательствам, нарушение которых может привести к негативным последствиям для бизнеса. Так, всего лишь 20% предпринимателей отслеживает и старается соблюдать сроки сдачи отчетности в контролирующие органы. И только 15% опрошенных считают своевременную выплату заработной платы обязательством, которое нельзя нарушать. Это не говорит о пренебрежении бизнесменов к закону, считают аналитики «Контур.Экстерна». Дело здесь скорее в том, что отчетность и выплата зарплаты в компаниях отданы на откуп бухгалтерии, отмечают аналитики. За исключением экстраординарных ситуаций вроде кассового разрыва всё проходит четко и без нарушений.

«Сервисы и технологии упрощают задачи, связанные с отчетностью. Большинство деклараций формируется на основе данных учета. Но в любом случае бухгалтеру или самому предпринимателю всё равно придется отчет проверить, подписать и отправить. Главное –– сделать это вовремя. Тут сервисы тоже помогают: формируют онлайн-таблицы для отслеживания сроков, шлют напоминания по электронной почте и СМС», — отмечает руководитель «Контур.Экстерна» Павел Орловский.

Задачи, которые находятся непосредственно в зоне внимания руководителя, вызывают больше беспокойства. Так, свыше трети (36%) управленцев убеждены, что навредить бизнесу могут вовсе не ошибки или опоздания сотрудников, а собственная непунктуальность руководителя и всего одна пропущенная важная деловая встреча.

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9 января было опубликовано исследование «Работа.ру» и «СберПодбор». В соответствии с его результатами чаще всего работодатели отказывают соискателям из-за отсутствия необходимых навыков. 56% работодателей смущали высокие зарплатные ожидания интервьюируемых, а 55% вскрывали обман в ходе собеседования.

43% рекрутеров получали негативный отзыв от предыдущего работодателя. Неопрятный внешний вид отпугивал 35% работодателей. Несоответствие ценностей кандидата корпоративной культуре компании было причиной отказа для 22% представителей бизнеса.

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