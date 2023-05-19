Эксперт назвал способы избежать появления тараканов во время дезинсекции дома

Тараканы являются одной из наиболее неприятных и распространенных проблем в домашней обстановке. Они могут быстро размножаться и стать источником различных инфекций. О том, как избежать появления насекомых в своем доме, «Известиям» рассказал эксперт Павел Лебедев.

«Одним из наиболее распространенных мифов является предположение о том, что тараканы при проведении дезинфекции на нижних этажах могут переместиться на верхние этажи. В действительности тараканы в основном остаются в тех местах, где им доступны источники пищи, вода и укрытие. Правильно проведенная дезинфекция поможет контролировать популяцию тараканов и предотвращать их распространение», — уточнил специалист.

Во время дезинфекции следует соблюдать следующие меры предосторожности: закрыть еду и хранить ее в герметичных контейнерах, убрать излишки мусора, поддерживать чистоту в помещении и регулярно убирать следы пищи и жира. Также важно ремонтировать протечки воды и исправлять другие проблемы санитарии. А кроме того, нужно поддерживать хорошую вентиляцию в помещении.

Существует множество средств, которые могут помочь в борьбе с тараканами. Так, Лебедев упомянул инсектицидные аэрозоли: их можно использовать для нанесения прямо на тараканов или в места их скопления, такие как щели, углы, задвижки и трубы. Также эксперт отметил гель против тараканов: наносят на места скопления тараканов, такие как углы кухонных шкафов, под раковину или в уголки ванной комнаты. Тараканы будут привлечены к гелю и унесут его в свои укрытия, где они будут отравлены.

Ловушки для тараканов располагаются в местах, где часто видны тараканы или их следы. Когда таракан попадает на ловушку, он прилипает к клею и не может выбраться, пояснил Лебедев. Дезинсекционные порошки следует наносить на тараканьи убежища и места прохода, такие как задвижки, трубы и щели, добавил он. Эксперт рекомендовал применять эти средства в соответствии с инструкцией производителя и соблюдать меры предосторожности при использовании.

«Если в вашем доме проводится дезинфекция, важно принять несколько мер предосторожности. Перед началом процедуры необходимо удалить все открытые продукты питания, посуду и личные предметы. Также рекомендуется укрыть или убрать питание и воду для тараканов, чтобы привлекательность вашего дома для них была минимальной. После проведения дезинфекции следует следовать рекомендациям специалистов по поводу проветривания помещения и повторной уборки», — заключил Лебедев.

В марте прошлого года заведующая отделом дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева рассказала о появлении в России колонии мадагаскарских шипящих тараканов из-за ошибки, допущенной любителями экзотических насекомых. Специалист отметила, что владельцы экзотических насекомых держали питомцев в неправильных контейнерах, из-за чего те смогли убежать на волю, где расплодились.