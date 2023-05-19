С июля в России планируют ввести электронные визы

В России введут систему электронных виз. Запустить выдачу цифрового документа планируют с июля, передает телеканал «Известия». По данным Минэкономразвития, в перечень приоритетных стран входит Иран. Туристам из исламской республики такая виза доступна по решению правительства РФ. Ранее между странами было подписано соглашение о взаимопонимании в сфере туризма.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.