Путин поддержал идею на запрет в СМИ термина «инфоцыганство»

Российские власти постараются сделать всё для того, чтобы в СМИ не было проявлений выраженной ксенофобии. Об этом 19 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Глава государства согласился с критикой президента регионального совета Общероссийской общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия российских цыган» Надеждой Деметер, которая отметила, что в последнее время в блогосфере возник негативный термин «инфоцыгане».

Деметер предложила запретить употреблять в СМИ слова, указывающие на национальную принадлежность и имеющие ярко выраженный негативный оттенок.

«Что касается блогосферы, там, конечно, влиять на это непросто, а вот в отношении государственных СМИ — это точно совершенно нужно сделать, учтем то, что вы сказали», — заявил глава государства.

Президент пообещал сделать всё, чтобы не допускать в СМИ никаких связанных с ксенофобией элементов.

Ранее, 5 апреля, партнер-учредитель юридической фирмы Bishenov&Partners Алим Бишенов, говоря о преступлениях в блогосфере, заявил, что интернет должен быть под разумной цензурой. Он отметил, что в последнее время в Сети появилось много информационного «мусора», или так называемых треш-стримеров.

Как объяснил юрист, таковыми могут признать лиц, распространяющих информацию, направленную на разрушение национальных и семейных ценностей, искажение форм общественного поведения, а также устоявшихся подходов к воспитанию.

За день до этого, 4 апреля, глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев рассказал, что в ближайшее время будет рассмотрена инициатива, которая предполагает лишать треш-стримеров доступа к интернету.