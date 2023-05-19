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В РФ рассмотрят законопроект об увеличении штрафов за незаконный сбор биометрии

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В России могут увеличить штрафы за незаконный сбор биометрии. Отмечается, что законопроект уже получил поддержку кабмина, передает телеканал «Известия». Для должностных лиц взыскание увеличится до 200 тыс. рублей. Для юрлиц штрафы составят до 700 тыс. рублей. За повторное нарушение должностные лица заплатят до 500 тыс. рублей. Взыскание за повторное нарушение для юрлиц составит до 1,5 млн рублей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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