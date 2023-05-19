Эмма Стоун запросила слишком большой гонорар за роль в «Фантастической четверке»
Эмма Стоун запросила слишком большой гонорар за роль Невидимой леди в ребуте фильма «Фантастическая четверка». Об этом 19 мая сообщается в Twitter издания о поп-культуре Pop Tingz.
«Эмме Стоун предлагали роль Сью Сторм в грядущем фильме «Фантастическая четверка», но она отказалась из-за разногласий по оплате. Сообщается, что Эмма хотела $20 млн за роль», — говорится в сообщении.
Студия Marvel объявила о перезагрузке «Фантастической четверки» в декабре 2020 года. Выход фильма запланирован на 2025 год. Его планируют снять в Лондоне.