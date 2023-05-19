Крымская компания построит склады в новых регионах РФ за 10 млрд рублей

Склады в новых регионах России будет строить логистический оператор IC Logistics из Крыма. Проект рассчитан на два года. На его реализацию направят около 10 млрд рублей.

Как пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу компании, новые склады будут предназначены для сельхозпроизводителей и для обеспечения продуктовой безопасности на этих территориях.

Речь идет о всех четырех новых регионах и ключевых городах в них. Сейчас там нет помещений подходящего для этих целей класса. Поэтому планируется строительство собственных логистических центров, хабов для доставки продукции как из Крыма, так и с материка.

Ранее сообщалось, что в Крыму выбрали подрядчика, который займется разработкой проекта строительства и реконструкции сооружений инженерной защиты дороги Бахчисарай — Ялта. Специалисты компании «Институт «Шельф» будут разрабатывать документацию по планировке территории дороги Бахчисарай — Ялта. Институт создаст архитектурно-строительный проект за 15,44 млн рублей.