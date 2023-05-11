Подрядчика на проект инженерной защиты дороги на Ай-Петри определили в Крыму
В Крыму определили подрядчика, который разработает проект строительства и реконструкции сооружений инженерной защиты дороги Бахчисарай — Ялта. Об этом сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на распоряжение главы республики Сергея Аксенова об определении исполнителя работ.
Подрядчиком выбрана компания «Институт «Шельф». Ее специалистам предстоит разработать документацию по планировке территории дороги Бахчисарай — Ялта. Речь идет об отрезке с 26,1 км по 42,7 км.
Институт согласился создать архитектурно-строительный проект за 15,44 млн рублей. Работы должны быть выполнены до 30 ноября 2023 года.
Как уточняет информагентство, трасса Ялта — Бахчисарай проходит через горное плато Ай-Петри. В начале августа 2022-го после сильных осадков земляную насыпь под дорогой на Ялту размыло, обвалились подпорные стены. В том же месяце глава республики анонсировал ремонт горного участка дороги стоимостью 3 млрд рублей. Привести его в порядок планируется в течение двух лет.
Проезд по дороге запрещен еще с февраля 2020 года после схода оползня.