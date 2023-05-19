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Авто
В России появились премиальные седаны Kia K8

В России появились премиальные седаны Kia K8

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Фото: Kia
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На российском рынке появились новые седаны Kia K8 премиум-класса без пробега. Цена на автомобили варьируется от 5 960 000 до 6 370 000 рублей. Об этом 19 мая сообщает «Российская газета».

Отечественные дилеры предлагают автомобили 2023 года в двух комплектациях: Signature и Platinum. В зависимости от версии покупатель получит двигатель объемом 2,5 л с системой комбинированного впрыска топлива мощностью 198 л.с. или ДВС семейства Smartstream объемом 3,5 л, который развивает 300 л.с. Трансмиссия всего одна ― это 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Кроме того, автомобили с 3,5-литровым двигателем оснащены системой полного привода.

K8 ― это фастбэк. Заднее стекло не поднимается, только крышка багажника. Снаружи автомобиль может похвастаться безрамочной ромбовидной решеткой радиатора, узкой передней оптикой, единым горизонтальным фонарем, разведенными выхлопными патрубками, а также крупным хромированным молдингом и спойлером. Салон Kia K8 отделан вставками из натурального дерева и металла, а сиденья обиты кожей Nappa.

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18 мая российские автодилеры объявили о старте продаж произведенных в Китае кроссвэнов Chevrolet Orlando. Цены на новинку варьируются от 2 200 000 рублей до 2 800 000 рублей.

Кроссвэны, которые официально не представлены на российском рынке, продают в Подмосковье, Санкт-Петербурге и Амурской области. В ассортименте представлены новые автомобили без пробега 2022 и 2023 годов выпуска.

Orlando оснащен гибридной силовой установкой с турбированным бензиновым двигателем объемом 1,4 л и мощностью 163 л.с. в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Длина автомобиля ― 4684 мм, что сравнимо с габаритами Hyundai Tucson.

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