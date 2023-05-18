В России начались продажи китайских кроссвэнов Chevrolet Orlando

Российские автодилеры объявили о старте продаж произведенных в Китае кроссвэнов Chevrolet Orlando. Цены на новинку варьируются от 2 200 000 рублей до 2 800 000 рублей, сообщает 18 мая, в четверг, «Газета.Ru».

По словам источника издания, кроссвэны, которые официально не представлены на российском рынке, продают в Подмосковье, Санкт-Петербурге и Амурской области. В ассортименте представлены новые автомобили без пробега 2022-го и 2023 года выпуска.

Orlando оснащен гибридной силовой установкой с турбированным бензиновым двигателем объемом 1,4 л и мощностью 163 л.с. в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Длина автомобиля ― 4684 мм, что сравнимо с габаритами Hyundai Tucson.

Семиместный кроссвэн оборудован панорамной крышей, функцией запуска двигателя с кнопки, круиз-контролем, и электрорегулировкой кресел.

Нынешнее поколение Chevrolet Orlando выпускается с 2018 года на предприятии SAIC General Motors в Шанхае.

15 мая компания Ford показала в Копенгагене новое поколение пассажирской версии фургона Transit Courier ― Tourneo Courier.

Компактный пассажирский фургон будет продаваться в трех комплектациях: Active, Trend и Titanium. Поначалу автомобиль будет поставляться с двигателем объемом 1 л мощностью 125 л.с. в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач или 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями.