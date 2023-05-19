Депутаты предложили освободить многодетных россиян от транспортного налога

В Госдуме предложили не облагать российских граждан с тремя и более детьми налогом на транспорт. Об этом 19 мая сообщает депутат ГД РФ от фракции ЛДПР Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

Согласно законопроекту, предлагающему введение новой категории льготников, многодетные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми и единственных родителей с несовершеннолетними детьми могут освободить от транспортного налога.

Также в документе депутаты подчеркивают, что льготная категория будет действовать только для тех семей, которые владеют автомобилем мощностью до 150 л.с.

«Понятно, что эти налоговые преференции затронут только те семьи, чей бюджет они действительно сберегут, ― ЛДПР распространяет инициативу на авто мощностью до 150 «лошадей», ― сообщил Нилов.

24 апреля фракция ЛДПР подготовила к внесению в Госдуму поправки в КоАП, которые предусматривают отмену штрафа в 500 рублей за тонировку передних боковых стекол автомобиля.

«Тонирование допускается во множестве стран, что неудивительно. Во-первых, оно защищает от прямых солнечных лучей, отрицательно влияющих на зрение водителя, что влияет и на безопасность дорожного движения, исключает ослепление солнечными лучами. Во-вторых, снижает температуру нагрева салона», — говорится в пояснительной записке, которая имеется в распоряжении «Известий».

В документе отмечается, что в жаркую погоду использование кондиционера в машине существенно увеличивает расход топлива. Однако многие водители в целях экономии им не пользуются, что отрицательно сказывается на самочувствии и, как считают авторы, может привести к аварийной ситуации на дороге. В связи с этим авторы законопроекта предлагают предоставить водителям возможность использовать тонировку на передних боковых стеклах.