В Тамбовской области 9-летний велосипедист попал под колеса иномарки

Ребенок на велосипеде попал под колеса иномарки в городе Рассказово Тамбовской области, сообщает региональная Госавтоинспекция в пятницу, 19 мая.

ДТП произошло днем ранее около 20:00 на улице 60 лет в Рассказово. Мальчик 2014 года рождения на велосипеде Maverick неожиданно выехал на проезжую часть. В этот момент по дороге ехала Toyota Camry, за рулем которой находился 27-летний водитель. В результате автомобилист сбил велосипедиста.

Мальчика на скорой помощи доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу, пишет ИА «ОнлайнТамбов.Ру».

Ранее в мае сообщалось, что в Тамбовской области продолжается ремонт участка дороги к городу Рассказово. Готовность объекта достигла 75%.